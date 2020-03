MUNICIPALES : résultats du 1er tour

Crest : vers un second tour

C'était l'enjeu du scrutin à Crest. Hervé Mariton serait-il élu dès le premier tour de l'élection municipale, comme ce fut le cas en 2014 ? La réponse est non en 2020. Les trois listes sont qualifiées au second tour. Hervé Mariton et sa liste Parce que nous aimons Crest, arrive en tête avec 43,44% des suffrages. Suivi du duo René-Pierre Halter et Dominique Marcon, de la liste Ensemble pour Crest, qui remportent 35,41% des voix. Enfin, Samuel Arnaud et la liste Réinventons Crest terminent derniers, avec 21,15% des voix.

La participation s'est élevée dimanche à 54,8%, nettement moins qu'en 2014 (69,7%). Une abstention très forte liée sans aucun doute au Coronavirus.

Reste maintenant à savoir comment la campagne du second tour pourra être menée par les candidats, dans un contexte de quasi-confinement dû au Covid-19. Rendez-vous dans notre édition du vendredi 20 mars pour en savoir plus, si tout se passe comme prévu :)

Saillans : François Brocard élu maire, l'équipe sortante éliminée

Le scrutin se serait joué à 18 voix. C'est finalement la liste Un avenir en commun, menée par François Brocard et Marie-Christine Casals, qui a remporté l'élection municipale à Saillans, face à la liste S'engager ensemble pour Saillans, menée par Fernand Karagiannis et Florence Pillant, héritière de la méthode participative de l'équipe sortante. 416 voix se sont portées sur la liste des sortants (48,94%), et 434 vers la liste "d'opposition" (51,06%).