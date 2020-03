L'avenir des intercos se joue dimanche

Les électeurs vont enfin pouvoir désigner leurs conseillers municipaux, avec parmi eux, les conseillers communautaires.

Cela ne vous a sans doute pas échappé : le dimanche 15 mars aura lieu le premier tour des élections municipales. Si la plupart des candidats élus devraient, dès la semaine prochaine, siéger au Conseil municipal, d'autres devront peut-être attendre la tenue d'un deuxième tour, le dimanche 22 mars.

Sur vos bulletins de vote, vous remarquerez dimanche qu'en plus d'envoyer des hommes et des femmes dans vos Conseils municipaux respectifs, vous en enverrez aussi certains pour siéger aux Conseils communautaires de la CCVD (Communauté de Communes du Val de Drôme) ou de la 3CPS (Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans).

Et c'est peut-être là l'enjeu essentiel de ce scrutin dans la vallée. Car il ne vous aura sans doute pas non plus échappé que la vie intercommunale, au bord de la rivière Drôme, est quelque peu troublée depuis plusieurs années...

La suite de cet article est à lire dans Le Crestois du 13 mars 2020

À noter : Les résultats des élections, pour les principales communes de la vallée, seront publiés sur notre site dès dimanche soir, au fur et à mesure que les informations nous parviendront.