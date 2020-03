Des féministes dans la Vallée de la Drôme

Samedi 7 mars, bandeau noir sur les yeux, une quarantaine de femmes ont interprété la chorégraphie "Le violeur c’est toi" sur les marches de l’église de Crest, en plein marché.

Lancé au Chili, ce chant qui rassemble des milliers de femmes à travers le monde dénonce les violences sexistes, les viols et les féminicides que les femmes subissent et dont l’État, la justice et la police se font les complices en fermant les yeux.

Le soir, dans les rues de Crest, elles étaient environ 150 féministes, femmes et personnes transgenre, à s’être retrouvées pour marcher et défendre leurs droits...

(...)

