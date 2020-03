Peaky Blinders : une BO classieuse

Les chansons rock, issues de la célèbre série, se retrouvent dans un superbe coffret triple vinyle ou double CD. Incontournable !

La musique est presque un personnage à part entière dans “Peaky Blinders”, l’excellente série de Steven Knight, déjà chroniquée dans ces colonnes. Il faut dire que la qualité de la Bande Originale est à la hauteur du casting, de la photo et des décors : tout simplement géniale.

Elle s’appuie sur de nombreux morceaux punk-rock et folk contemporains, délicieusement anachroniques pour une histoire située à Birmingham dans l’entre-deux-guerres, et pourtant parfaitement adaptés à l’esprit complètement déjanté de la famille Shelby, héroïne de la série.

Les producteurs ont eu l’excellente idée de compiler ces morceaux dans un splendide coffret triple vinyle. En tout et pour tout, comptez bien deux heures et quinze minutes d’écoute pour venir à bout de ces trois galettes exclusivement tournées vers le rock. Une sélection classieuse, sans aucune faute de goût, qui réunit la crème du rock : Arctic Monkeys, The White Stripes, Queens of the Stone Age, PJ Harvey, David Bowie, Radiohead, Black Sabbath, Anna Calvi, ou encore Joy Division... Évidemment, le titre générique "Red right hand" de Nick Cave and the Bad Seeds s’y trouve également (à écouter ci-dessous).

Ce magnifique écrin propose également de splendides photos, plusieurs textes inédits, dont des extraits de dialogues et des anecdotes sur le tournage. Bref, une excellente compilation doublée d’un bel objet qui aura fière allure dans votre discothèque.

À noter, pour un budget plus restreint, qu'une édition double CD existe également. Mais ce serait vraiment dommage...

Philippe Multeau

PEAKY BLINDERS - Bande Originale de la série

Coffret triple vinyle ou double CD

Article paru dans Le Crestois du 13 mars 2020 dans le cahier Mag'