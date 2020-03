Nouvel album pour Agnes Obel

L'artiste danoise, à la personnalité discrète mais très attachante, sort un 4eme album envoutant.



La chanteuse danoise (résidant maintenant à Berlin) a la particularité de créer sa musique en quasi autarcie, de la composition à la production en passant par l'interprétation. En résultent des albums très personnels et un univers musical unique alliant musique classique (Erik Satie est une grande influence), soft pop et musique new age.

Le 4ème album, Myopia, dont il est aujourd'hui question, est dans la droite ligne de ses prédécesseurs : inspiré, onirique, délicat, mais avec une place plus prépondérante accordée aux ambiances veloutées et cotonneuses. Une musique planante qui mise donc énormément sur les atmosphères claires-obscures pour envoûter l'auditeur (l'instrumental “Roscian”).

La voix éthérée de la chanteuse est parfaitement maîtrisée, toujours très expressive sans être démonstrative, et l'artiste se permet même quelques arrangements plus modernes dessus, comme sur l'excellent “Island of doom” ou sur “Can't be”.

Le piano est l'instrument privilégié pour servir d'écrin à la voix veloutée d'Agnes, mais les instruments à cordes s'invitent régulièrement afin de donner de la profondeur et de l'emphase à des atmosphères crépusculaires (“Myopia”, évoquant Bjork, ou encore “Drosera”, qui ne dépareillerait pas sur une bande originale d'un film de Tim Burton).

Un très bel album d'une artiste sincère et talentueuse, et la parfaite bande-son d'un moment doux avec ses proches. À découvrir, ainsi que toute sa discographie si vous ne la connaissez pas encore.

Olivier Chapelotte, disquaire à la FNAC d’Aouste-sur-Sye

Agnes Obel - Myopia (2020)

Disponible en Vinyle et CD

Article paru dans Le Crestois du 6 mars 2020 dans le cahier Mag'