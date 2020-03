Aah ! Les déferlantes

Le traditionnel festival des chansons francophones se tiendra du 17 au 21 mars au Train Théâtre à Portes-lès-Valence.

Partout dans le monde, plus de 300 millions d’habitants s’expriment en français. Une langue qui appelle au bruissement et au tremblement de toutes les saveurs du monde. Depuis 11 ans, chaque saison, le Train Théâtre fait un pas de côté et ouvre une fenêtre sur la diversité musicale de la francophonie internationale.

Vitrine de l’actualité musicale francophone, le festival 2020 propose une programmation éclectique, colorée, rythmée et exigeante. Seront accueillis des artistes venus des territoires ultramarins - La Réunion, les Comores et Mayotte – de l’Afrique de l’Ouest avec le Burkina Faso mais aussi de la Belgique, du Québec et de Haïti...

(...)

Le programme complet du festival est à découvrir dans Le Crestois du 6 mars 2020