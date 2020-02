Grande collecte des restos du coeur

La collecte hivernale est devenue incontournable pour les restos du coeur. Cette année, elle aura lieu les 6 et 7 mars.

À Crest, c’est l’effervescence, ce jour de distribution aux personnes accueillies, au centre des restos du coeur, derrière le gymnase Chareyre. Et pour remplir une nouvelle fois les rayons qui se vident à la vitesse de l’éclair, les bénévoles de l’antenne crestoise se retrouveront devant les entrées des grandes surfaces du territoire. À Aouste, devant Intermarché ; à Crest, à Carrefour, Casino et Aldi ; à Vercheny, au Proxi ; à Saillans, au Vival ; à Blacons aux Mousquetaires ; à Grâne, devant le Coccinelle ; et à Upie au U Express.

L’équipe de Nathalie Martin, responsable de l’antenne locale, a établi une liste à laquelle ils demandent de se fier pour les aider. Et, tout particulièrement, pas de pâtes ! Et oui, ça paraît si simple de donner des pâtes, on se dit « quand on n’a rien dans le ventre, on mange des pâtes ». Les rayons en regorgent, elles périment et « les personnes qui ont besoin des restos ne mangent pas que des pâtes, une boîte de plat cuisiné ne coûte pas bien plus cher et est équilibrée ».

Alors voici leurs demandes : plats cuisinés longue conservation et toutes sortes de conserves, poissons, viandes, légumes… de l’hygiène avec les couches bébés, grande taille, de l’hygiène féminine.... Les produits frais aussi. Malgré les soutiens des partenaires qui aident les restos au quotidien, il y en a toujours besoin.

Au centre crestois, le nombre de personnes inscrites a baissé, avec 187 familles soit 435 personnes. C’est une nette baisse car durant l’année 2019, plus de 200 familles avaient été aidés. La campagne d’été avait déjà affiché cette tendance. La suivante commence fin mars.

Au centre, ce sont aussi des aides ponctuelles que vous pouvez trouver : coiffure, un infirmier psychiatre, yoga, randonnées familiales, aide aux devoirs et atelier de français.

Pour toute inscription : 06 48 88 46 81, ou sur place à l’ancien gymnase Chareyre, les jeudis et vendredis matin de 9h à 11h30. Les distributions se déroulent les jeudis de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30, les vendredis matin de 9h à 11h30.

Corinne Lodier

Article paru dans Le Crestois du 28 février 2020