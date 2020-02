Le Kléber déménage à Grâne

C’est un nouveau défi pour le chef Sébastien Bonnet et son équipe.

Au départ, un boulanger est intéressé par le lieu, idéalement situé en centre-ville. Il demande si le restaurant est à vendre mais non. Après ce refus, il revient à la charge et finalement déclenche une réflexion dans la tête du couple Bonnet qui se demande comment optimiser leurs deux établissements (Crest et Grâne).

Ils rencontrent des problèmes récurrents de personnel, qui les contraignent parfois à refuser des réservations, ils font des va-et-vient entre les deux sites et se rendent compte de la fatigue occasionnée. Alors pourquoi ne pas réunir les deux restaurants sous le même toit ?...

(...)

La suite de cet article est à lire dans Le Crestois du 28 février 2020