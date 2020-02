La truffe dans tous ses états

Dimanche 9 février à Soyans, une journée entière consacrée à la truffe : marché, dégustations, animations, expos...

Comment animer le village durant ces longs mois d'hiver ? Il faudrait un événement comme la Foire aux fruits d'hiver qui se déroule en novembre à Saoû... Alors, l'idée est venue au sein du comité des fêtes de Soyans, Soyans Z'ensemble, de mettre en lumière un produit que l'on cultive du Val de Drôme jusqu'au Diois : la truffe.

En plus, ce comité pourra s'appuyer sur le syndicat des trufficulteurs du Val de Drôme qui existe depuis 1950 et compte 120 trufficul- teurs adhérents. Bon, pas en décembre, c'est là qu'elle est le plus cher. Non. Février, c'est l'idéal : c'est la fin de la saison ; les prix sont à la baisse et cela permettrait d'avoir aussi les vendeurs de plants certifiés puisque le mois de mars démarre la période de plantation.

Et cela fait six ans maintenant que Soyans Z'ensemble et Les 4 saisons du pays de la forêt de Saoû (ex OT) organisent début février une journée consacrée à ce beau produit qu'est la truffe. Vous trouverez à Soyans une foire aux truffes ; une foire de producteurs, des stands de produits à base de truffes...

(...)

Le programme complet est à découvrir dans Le Crestois du 7 février 2020