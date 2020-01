Vers une quatrième liste à Crest ?

Dominique Delaye, un médecin ayant fait carrière à Paris, veut aussi conquérir la mairie.

La rumeur courait depuis quelques semaines. Une quatrième liste, entendait-on de-ci de-là, s'efforcerait de se constituer en vue de participer aux élections municipales des 15 et 22 mars prochains, face à celles d'Ensemble pour Crest, de Samuel Arnaud, et bien sûr, du maire sortant, Hervé Mariton.

Le Dauphiné Libéré nous informait, samedi 10 janvier, de l'initiative d'un mystérieux médecin, qui compterait avec lui une quinzaine de soutiens, prêts à partir en campagne à ses côtés... Le médecin existe bien. Il s'appelle Dominique Delaye, et il ne fait aujourd'hui plus de doute qu'il est candidat à la mairie de Crest. Quant à la liste, on n'en sait pour l'instant peu de choses.



(...)

