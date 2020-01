Enfin ! Les Pixies sont de retour

Avec Beneath the Eyrie, le groupe culte de Boston signe enfin le grand disque qui marque leur vrai retour sur le devant de la scène.

C'est Bowie qui l'a dit : les Pixies sont le plus grand groupe du monde ! À la fin des années 80, ils ont ressuscité le rock, un genre musical qui commençait sérieusement à sentir le cimetière. Avec un son féroce, mal élevé et pourtant foncièrement accrocheur, les quatre lutins de Boston allaient révolutionner l'histoire de la musique et s'imposer comme le groupe le plus jouissif et novateur depuis... The Clash, au moins. Il contribua à façonner, entre autres, la scène grunge des années 90.

Mais toutes les bonnes choses ont une fin et le groupe se sépara en 1993, au grand désespoir des fans. En 1999, la présence d'un de leurs tubes, Where is my mind, dans la BO du film Fight Club paracheva leur statut de groupe "culte".

La formation fit son come back en 2004, mais sans son iconique bassiste-choriste Kim Deal, remplacée par une nouvelle musicienne d'origine brésilienne. Le disque Beneath The Eyrie, sorti il y a quelques semaines, est donc leur troisième depuis la reformation (et le septième en tout).

Que faut-il en penser ? Enregistré dans une église désaffectée, ce nouvel opus est indéniablement un grand cru. Le son inimitable des Pixies (Ha ! la guitare de Joey Santiago...) est évidemment au rendez-vous, et les fans se retrouveront en terrain connu. Mais loin de la fureur et du noisy-rock des deux précédents opus, les Pixies semblent avoir atteint aujourd’hui le seuil de la sagesse avec une profondeur et une maturité qui font plaisir à entendre.

Rassurez-vous, il y a bien encore sur cet album un ou deux morceaux merveilleusement violents qui donnent envie de se fracasser la tête contre les murs, mais pour tout le reste du disque, ce qui frappe le plus est la qualité supérieure des mélodies, plus pop que rock, presque toutes excellentes, et rapidement mémorisables.

Après deux premiers essais peu convaincants, les Pixies signent enfin le grand disque qui marque leur vrai retour !

Philippe Multeau

PIXIES - Beneath the Eyrie (2019)

Disponible en vinyle et CD

Article paru dans Le Crestois du 31 janvier 2020 dans le cahier Mag'