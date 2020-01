Hervé Mariton présente sa liste

Avec treize élus sortants et dix-huit nouveaux venus, la liste Parce que nous aimons Crest est la première a se présenter au complet.

Le lundi 20 janvier, le maire de Crest, Hervé Mariton (LR), candidat à sa propre succession pour les élections municipales de mars prochain, a présenté les trente colistiers prêts à le suivre pour un cinquième mandat.

Parmi eux, treize élus sortants et dix-huit nouveaux venus. On retrouve des jeunes et des moins jeunes (un âge moyen de 50,6 ans), des Crestois installés depuis plus ou moins longtemps dans la cité des Arnauds (quelques années pour certains, quelques générations pour d'autres).

Stéphanie Karcher, qui pourrait être la future première adjointe si la liste emportait la majorité des suffrages en mars prochain, a ouvert la soirée en présentant la ligne directrice du programme et du groupe...

(...)

La suite de cet article est à lire dans Le Crestois du 24 janvier 2020