Prix d’excellence pour la cave Maillefaud

La cave de Barsac a reçu la distinction à Paris, des mains du Président de la République, Emmanuel Macron.

Le Prix d'Excellence récompense les producteurs pour les résultats qu'ils ont obtenus lors des trois dernières sessions du Concours Général Agricole pour la régularité du travail et la qualité des produits élaborés à Barsac. En France, il y a trente prix d’excellence décernés et seulement treize en viticulture, un par bassin viticole. Autant dire qu’ils ne sont pas nombreux !

Les deux frères, Jean-Denis et Nicolas Maillefaud, mettent un soin particulier à l’élaboration de leurs vins. Ils ont participé au Salon de l’Agriculture avec neuf vins ces trois dernières années. Ils ont obtenu six médailles d’or et deux d’argent. En 2017 le fameux prix est arrivé chez eux, puis en 2019, avec une remise en mains propres du ministre de l’Agriculture, Didier Guillaume et, en 2020 à Paris, des mains du Président de la République, Emmanuel Macron.

Quand il le raconte, Jean-Denis a encore les yeux brillants d’un enfant qui a été félicité pour son travail. La présence du Président ajoute une valeur supplémentaire à ce moment et « même s’il est habitué aux mondanités, Emmanuel Macron a donné l’impression de prendre un réel plaisir d’être avec des gens de la terre qui aiment leur métier et savent le montrer » explique le viticulteur...

