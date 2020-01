La députée défend la réforme des retraites

Mouvement social, inquiétudes sur la baisses des pensions, ouverture à la capitalisation... Célia de Lavergne répond à nos questions.

Le Crestois : Comment regardez- vous la mobilisation actuelle ?

Célia de Lavergne : C'est celle d'opposants à la création d'un nouveau système de retraite universel par points, qui sont opposés au principe même d'une réforme. On veut réformer ce système car c'est un engagement présidentiel. Le sytème actuel n'est plus adapté aux carrières, au marché du travail et au parcours de vie qu'on a aujourd'hui dans notre société. C'est l'occasion de faire ce que beaucoup de syndicats réformistes demandent depuis des années : une réforme profonde avec un système universel qui met fin aux régimes spéciaux, par points, afin que les mêmes cotisations donnent les mêmes droits.

LC : Certains Français s'inquiètent de voir leur pension diminuer. Pouvezvous assurer à nos lecteurs que non, ils ne vont pas y perdre ?

CDL : On fait une réforme systémique, on change complètement les modes de calcul, avec une règle qui est la même pour tout le monde. Cela va avoir des impacts, suivant les professions, et nous allons donner des garanties sur le fait que les pensions ne baisseront pas...

(...)

La suite de cet entretien est à lire dans Le Crestois du 17 janvier 2020