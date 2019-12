Bonne résolution pour 2020

Chers lecteurs, chères lectrices, cette année, votre hebdomadaire préféré célèbrera son cent-vingtième anniversaire...

Cent-vingt ans d'information locale et indépendante, de liberté de ton et d'expression. Cent-vingt années au cours desquelles les fondateurs du Crestois, suivis de leurs successeurs, ont bataillé, semaine après semaine, pour offrir aux citoyens de la vallée de la Drôme un journal et une imprimerie dignes de ces noms.

« Si nous avions été animés par un esprit de lucre, notre journal aurait vécu ce que vivent les roses », écrivait, au début du siècle dernier, Joseph Salem Bruyère, le fondateur du Crestois. Cent-vingt ans plus tard, la fleur n’est pas encore fanée et votre journal est toujours debout. Mais cent-vingt ans plus tard, il ne roule toujours pas sur l'or...

Le Crestois est robuste, mais il n'est pas immortel. Et s'il a pu traverser les époques et les crises, jusqu'à ce vendredi 3 janvier 2020, c'est parce que ses lecteurs et les clients de son imprimerie lui ont accordé leur confiance, génération après génération. Profitons de ces lignes pour les en remercier.

En cette nouvelle d'année, quelle meilleure résolution pouvions-nous d'ailleurs vous suggérer de prendre, que de vous abonner au Crestois ? À l'aube d'élections municipales qui s'annoncent passionnantes, c'est dans nos colonnes que vous trouverez l'actualité des communes de la vallée, racontée en toute indépendance. Dans nos colonnes que vous pourrez lire l'expression de citoyennes et de citoyens engagés, qui transforment chaque semaine notre journal en une vibrante agora, à laquelle vous pouvez d'ailleurs participer.

Alors en 2020, lisez-nous, écrivez-nous, pensez à notre imprimerie, et surtout, abonnez-vous !

Toute l'équipe du Crestois vous souhaite une belle et heureuse année 2020.

L’équipe du Crestois