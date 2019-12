Huîtres et homards à volonté

Comme tous les ans, le Rotary s’installe place Ulysse Bouchet, avec un stand qui sent bon les fêtes de fin d’année !

Huîtres et homards se partagent l’espace et font le plaisir des gourmands. C’est plus sûr d’être servi si on commande au moins 72 heures avant les jours de présence, le samedi 21, mardi 24 et samedi 28 décembre.

Bien sûr, sur le stand, il est toujours possible d’en trouver une douzaine ou deux, mais comme tout le monde le sait, il est préférable de prévenir plutôt que de rester à contempler les coquilles ou carapaces vides ! C’est un produit très frais et les bénévoles du Club ne peuvent pas se permettre des écarts de conservation.

Les bénéfices de ces ventes vont aider à la lutte contre l’illettrisme, l’association Présage pour la restauration de l’église St Géraud de Saillans, l’ESAT et l’hébergement de la Croix Rouge de Recoubeau-Jansac, l’unité locale de la Croix Rouge de Die, l’aide aux sinistrés de catastrophes naturelles et la lutte contre le paludisme.

Réservations au 06 12 45 99 75 ou réCette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Article paru dans Le Crestois du 20 décembre 2019